Jouer le jeu 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

Jouer le jeu

Samedi 23 janvier 2027 de 11h à 11h40 et de 17h à 17h40. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

Dans un dialogue entre un enfant et un adulte, un jeu s’invente pour retarder le moment de partir. L’enfant en imagine les règles petit à petit. L’objectif est juste de s’amuser encore, de convoquer la danse, le chant, le plaisir d’être ensemble.

Adulte et Enfant doivent rentrer à la maison. Mais l’enfant souhaite suspendre ce temps, en profiter. Il invente alors un jeu ! Un jeu dont les règles se construisent au fur et à mesure. Un jeu qui ne semble pas avoir de sens sauf celui de permettre d’être encore ensemble.

Dans un dialogue délicieux, il s’avère très vite que, pour l’adulte, jouer le jeu n’est pas si simple.





L’écriture de Jon Fosse laisse une grande liberté à l’imaginaire. Drôle, réflexive et émouvante à la fois, cette pièce trouve le moyen de nourrir la relation adulte-enfant.





La scénographie circulaire toute de rouge vêtue s’inspire des aires de jeu et invite à la danse. Emma Gustafsson met en scène deux comédiens en situation de handicap de la compagnie L’Oiseau-Mouche. Figures décalées et fantasques, ils créent une jolie connivence avec le public et soulignent la nécessité d’être dans l’instant et le plaisir de jouer. .

41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

In a conversation between a child and an adult, a game is invented to delay the moment of leaving. The child gradually makes up the rules. The goal is simply to have some more fun—to bring out the dancing, the singing, and the joy of being together.

L’événement Jouer le jeu Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille