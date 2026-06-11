Belle-Isle-en-Terre

Jouets buissonniers

Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Loin des jouets à piles, venez en famille passer un bon moment pour découvrir ou redécouvrir les jouets buissonniers. Au menu fabrication de fusain, de hochets, de sifflets, modelage en argile, pose de petites roues de moulins dans le ruisseau… .

Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 08 39

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English :

L’événement Jouets buissonniers Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol