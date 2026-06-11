Jouets buissonniers Belle-Isle-en-Terre
Jouets buissonniers Belle-Isle-en-Terre mardi 21 juillet 2026.
Belle-Isle-en-Terre
Jouets buissonniers
Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Loin des jouets à piles, venez en famille passer un bon moment pour découvrir ou redécouvrir les jouets buissonniers. Au menu fabrication de fusain, de hochets, de sifflets, modelage en argile, pose de petites roues de moulins dans le ruisseau… .
Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 08 39
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English :
L’événement Jouets buissonniers Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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