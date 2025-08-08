Joueurs Théâtre d’objets La Maison du Théâtre Brest

Joueurs Théâtre d’objets

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 19:30:00

fin : 2026-02-11 21:00:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-12

Après Frères et Camarades, La Maison du Théâtre se réjouit d’accueillir le troisième et dernier volet de la trilogie des si talentueux Maladroits. À ne manquer sous aucun prétexte, pour continuer de faire vibrer l’utopie, quoiqu’il arrive.

Un engagement peut-il être excessif ? Jusqu’où faut-il aller pour avoir gain de cause, pour être entendu ? Donner sa vie pour une lutte, est-ce de la folie ou de l’abnégation ? Thomas rentre de Cisjordanie et retrouve son ami, Youssef, dans son atelier en France. Commence alors un voyage immobile comme un besoin d’engagement pour l’un, comme une quête d’héritage pour l’autre. Thomas et Youssef construisent leur histoire avec du bois, des briques, des théières, avec ce qu’ils ont sous la main. Il restera des fragments, des éclats, de la poussière et peut-être une utopie. Le spectacle Joueurs a été créé en 2021 et joué plus de 70 fois depuis. Aujourd’hui, alors que le malheur frappe encore ces territoires, il est plus que nécessaire de faire entendre cette histoire, de tenter de comprendre par l’art cette épineuse question géographique, médiatique et politique.

Informations pratiques

A partir de 14 ans.

Durée 1h30.

Proposé par la compagnie Les Maladroits (Pays de la Loire). .

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Joueurs Théâtre d’objets Brest a été mis à jour le 2025-08-08 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole