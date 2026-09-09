Jouons !, Bmvr Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Jouons ! Samedi 3 octobre, 15h00 Bmvr Alcazar Bouches-du-Rhône

dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Venez découvrir ou redécouvrir des jeux de société et jouons ensemble !

En collaboration avec les bibliothécaires du département jeunesse

À partir de 12 ans

Bmvr Alcazar 23 Rue de la providence 13001 Marseille Marseille 13013 13th Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491559000 https://www.bmvr.marseille.fr/ [{« owner »: {« uid »: 3215990, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-03T18:59:27.892Z », « data »: [{« eventDuration »: 120, « bookingContact »: « cerobert@marseille.fr », « response »: {« passId »: 431055485, « isPending »: false, « addressId »: 263701}, « venueId »: 151933, « description »: « Jouons !nVenez du00e9couvrir ou redu00e9couvrir des jeux de sociu00e9tu00e9 et jouons ensemble !nAnimu00e9 par les bibliothu00e9caires; », « category »: « EVENEMENT_JEU », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-03T18:59:27.599Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2504135, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-03T18:59:27.706Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 480969816, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1791032400000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-03T18:59:27.891Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/431055485 »}]

Biblis en folie 2026

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