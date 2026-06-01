Jour de Fête Chez la Raymonde Place du village Nouhant samedi 13 juin 2026.

Nouhant

Jour de Fête Chez la Raymonde

Place du village 3 rue des Écoles Nouhant Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Scène ouverte avec Sissy and the perverts + LSG de Limoges.

Buvette/ restauration BBQ/Frites .

Place du village 3 rue des Écoles Nouhant 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 54 22 73 chezlaraymonde@gmail.com

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English : Jour de Fête Chez la Raymonde

L’événement Jour de Fête Chez la Raymonde Nouhant a été mis à jour le 2026-06-02 par Creuse Confluence Tourisme