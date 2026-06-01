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Jour de Fête Chez la Raymonde Place du village Nouhant

Jour de Fête Chez la Raymonde Place du village Nouhant

Jour de Fête Chez la Raymonde Place du village Nouhant samedi 13 juin 2026.

Lieu : Place du village

Adresse : 3 rue des Écoles

Ville : 23170 Nouhant

Département : Creuse

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Nouhant

Jour de Fête Chez la Raymonde

Place du village 3 rue des Écoles Nouhant Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Scène ouverte avec Sissy and the perverts + LSG de Limoges.
Buvette/ restauration BBQ/Frites   .

Place du village 3 rue des Écoles Nouhant 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 54 22 73  chezlaraymonde@gmail.com

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English : Jour de Fête Chez la Raymonde

L’événement Jour de Fête Chez la Raymonde Nouhant a été mis à jour le 2026-06-02 par Creuse Confluence Tourisme

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