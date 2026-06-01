Jour de Fête Chez la Raymonde Place du village Nouhant
Jour de Fête Chez la Raymonde Place du village Nouhant samedi 13 juin 2026.
Nouhant
Jour de Fête Chez la Raymonde
Place du village 3 rue des Écoles Nouhant Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13 23:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Scène ouverte avec Sissy and the perverts + LSG de Limoges.
Buvette/ restauration BBQ/Frites .
Place du village 3 rue des Écoles Nouhant 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 54 22 73 chezlaraymonde@gmail.com
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English : Jour de Fête Chez la Raymonde
L’événement Jour de Fête Chez la Raymonde Nouhant a été mis à jour le 2026-06-02 par Creuse Confluence Tourisme
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