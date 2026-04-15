Séance de cinéma en plein air Nouhant
Séance de cinéma en plein air Nouhant samedi 1 août 2026.
Nouhant
Séance de cinéma en plein air
le bourg Nouhant Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 22:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Projection du film La soupe aux choux Film de Jean Girault (1981) avec Louis de Funès, Jacques Villeret, Jean Carmet, …
Buvette et restauration sur place. RDV .
le bourg Nouhant 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90
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English : Séance de cinéma en plein air
L’événement Séance de cinéma en plein air Nouhant a été mis à jour le 2026-04-15 par Creuse Confluence Tourisme