Jour de la nuit Eteignons les lumières, rallumons les étoiles ! Saint-Rémy-de-Provence
samedi 10 octobre 2026 · Saint-Rémy-de-Provence
Informations pratiques
Saint-Rémy-de-Provence
Jour de la nuit Eteignons les lumières, rallumons les étoiles !
Samedi 10 octobre 2026 de 20h à 23h. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10 23:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Le Jour de la nuit
Éteignons les lumières, rallumons les étoiles !
Animations les pieds dans les Alpilles, la tête dans les étoiles dans les communes qui organisent une extinction des éclairages pour réduire la pollution lumineuse
Le Jour de la nuit ❁ Gratuit
Éteignons les lumières, rallumons les étoiles !
Animations les pieds dans les Alpilles, la tête dans les étoiles dans les communes qui organisent une extinction des éclairages pour réduire la pollution lumineuse observation du ciel étoilé, contes, balade crépusculaire…
Laurent Filipozzi, chargé de mission du Parc des Alpilles
Plusieurs communes des Alpilles .
Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
The Day of the Night
Let’s switch off the lights and switch on the stars!
Events with your feet in the Alpilles and your head in the stars, in the towns organising a lights-out event to reduce light pollution
L’événement Jour de la nuit Eteignons les lumières, rallumons les étoiles ! Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-11 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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