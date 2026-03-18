Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Jour de la nuit Eteignons les lumières, rallumons les étoiles !

Samedi 10 octobre 2026 de 20h à 23h. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10 23:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Le Jour de la nuit

Éteignons les lumières, rallumons les étoiles !

Animations les pieds dans les Alpilles, la tête dans les étoiles dans les communes qui organisent une extinction des éclairages pour réduire la pollution lumineuse

Le Jour de la nuit ❁ Gratuit

Éteignons les lumières, rallumons les étoiles !

Animations les pieds dans les Alpilles, la tête dans les étoiles dans les communes qui organisent une extinction des éclairages pour réduire la pollution lumineuse observation du ciel étoilé, contes, balade crépusculaire…

Laurent Filipozzi, chargé de mission du Parc des Alpilles

Plusieurs communes des Alpilles .

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

The Day of the Night

Let’s switch off the lights and switch on the stars!

Events with your feet in the Alpilles and your head in the stars, in the towns organising a lights-out event to reduce light pollution

L’événement Jour de la nuit Eteignons les lumières, rallumons les étoiles ! Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-11 par Parc Naturel Régional des Alpilles