Jour sur la nuit une visite nocturne Le Pavillon des sciences Montbéliard
vendredi 9 octobre 2026 · Le Pavillon des sciences · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Jour sur la nuit une visite nocturne
Le Pavillon des sciences Impasse de la Presqu’Île Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Le Pavillon des sciences propose une visite décalée de l’exposition immersive Jour sur la Nuit pour redécouvrir la nuit sous différents angles.
Une expérience originale pour explorer les mystères et les particularités de la nuit autrement.
Un événement proposé dans le cadre de la Fête de la science et de la Nocturne étudiante. .
Le Pavillon des sciences Impasse de la Presqu’Île Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21
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English : Jour sur la nuit une visite nocturne
L’événement Jour sur la nuit une visite nocturne Montbéliard a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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