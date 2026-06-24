Vic-la-Gardiole

JOURNÉE A L’ANCIENNE

Boulevard des Aresquiers Vic-la-Gardiole Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Venez costumés !

– 8h30 Départ pour le déjeuner au pré.

– 11h Roussataïo et pressage du raisin.

– 11h45 Abrivado longue. 12h Apéro.

– 13h repas. De 14h à 17h La mousse avec DJ Chris.

– 17h Bandide avec la manade du Soleil.

Buvette et restauration sur place. .

Boulevard des Aresquiers Vic-la-Gardiole 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 46 64 11

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English :

L’événement JOURNÉE A L’ANCIENNE Vic-la-Gardiole a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau