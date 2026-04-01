Journée apéro avec Pinpon Exoudun Parc devant la Mairie Exoudun
Journée apéro avec Pinpon Exoudun Parc devant la Mairie Exoudun samedi 25 avril 2026.
Exoudun
Journée apéro avec Pinpon Exoudun
Parc devant la Mairie 14 Imp. de Crémille Exoudun Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 12:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Lors de la journée de l’eau, le bar ambulant et associatif PINPON se gare près de chez vous ! Venez trinquer entre ami·es et famille avec de bons produits locaux (bière, vin, jus de pomme, sirop, kombucha, soft). Ambiance guinguette garantie !
Dans le cadre du projet COMET (Communes Melloises en Transition), animé tout au long de la journée de 10h à 18h, avec la présence de plongeurs spéléologues, du club de spéléo, de la Bêta-Pi, du SMC, de l’APIEEE, avec un film de Romain FAUCHER sur la fontaine bouillonnante et le concert d’une harpiste.
Toutes les dates à retrouver sur · pinponbar.com .
Parc devant la Mairie 14 Imp. de Crémille Exoudun 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 02 16 10 asso-pinpon@protonmail.com
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English : Journée apéro avec Pinpon Exoudun
L’événement Journée apéro avec Pinpon Exoudun Exoudun a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Pays Mellois
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