Journée apéro avec Pinpon Exoudun Parc devant la Mairie Exoudun

Exoudun

Journée apéro avec Pinpon Exoudun

Parc devant la Mairie 14 Imp. de Crémille Exoudun Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 12:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Lors de la journée de l’eau, le bar ambulant et associatif PINPON se gare près de chez vous ! Venez trinquer entre ami·es et famille avec de bons produits locaux (bière, vin, jus de pomme, sirop, kombucha, soft). Ambiance guinguette garantie !

Dans le cadre du projet COMET (Communes Melloises en Transition), animé tout au long de la journée de 10h à 18h, avec la présence de plongeurs spéléologues, du club de spéléo, de la Bêta-Pi, du SMC, de l’APIEEE, avec un film de Romain FAUCHER sur la fontaine bouillonnante et le concert d’une harpiste.

Toutes les dates à retrouver sur · pinponbar.com .

Parc devant la Mairie 14 Imp. de Crémille Exoudun 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 02 16 10 asso-pinpon@protonmail.com

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English : Journée apéro avec Pinpon Exoudun

L’événement Journée apéro avec Pinpon Exoudun Exoudun a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Pays Mellois