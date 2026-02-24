Journée de l’eau Salle des fêtes Exoudun

Journée de l’eau

Salle des fêtes D307 Exoudun Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Journée autour de la Sèvre avec au programme

* une randonnée guidée

* un repas pique-nique partagé

* le visionnage de films

* deux tables rondes

* un spectacle musical

Départ de randonnée à 10h, temps café à partir de 9h30.

RDV à la salle des fêtes d’Exoudun. .

Salle des fêtes D307 Exoudun 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 87 62 animation@apieee.org

L’événement Journée de l’eau Exoudun a été mis à jour le 2026-02-21 par OT Pays Mellois