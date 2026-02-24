Journée de l’eau Salle des fêtes Exoudun
Journée de l'eau Salle des fêtes Exoudun samedi 25 avril 2026.
Journée de l’eau
Salle des fêtes D307 Exoudun Deux-Sèvres
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
2026-04-25
Journée autour de la Sèvre avec au programme
* une randonnée guidée
* un repas pique-nique partagé
* le visionnage de films
* deux tables rondes
* un spectacle musical
Départ de randonnée à 10h, temps café à partir de 9h30.
RDV à la salle des fêtes d’Exoudun. .
Salle des fêtes D307 Exoudun 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 87 62 animation@apieee.org
English : Journée de l’eau
