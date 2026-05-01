Journée Apithérapie La Ruche Eco-Solidaire Mimbaste
Journée Apithérapie La Ruche Eco-Solidaire Mimbaste samedi 9 mai 2026.
Mimbaste
Journée Apithérapie
La Ruche Eco-Solidaire 1184 Route d’Orthez Mimbaste Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 11:00:00
fin : 2026-05-09 17:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Viens faire le plein de découvertes lors de notre journée Apithérapie le samedi 9 mai !
Au programme, deux ateliers autour du thème de l’apiculture et des vertus des produits de la ruche.
Gratuit Sur inscription à la journée ou par atelier !
Contactez-nous au 06.50.06.78.69
Viens faire le plein de découvertes lors de notre journée Apithérapie le samedi 9 mai !
Au programme, deux ateliers autour du thème de l’apiculture et des vertus des produits de la ruche.
11h-12h30 Présentation de l’apiculture et d’une ruche d’observation par William et Camille
15h-17h Atelier beauté avec Maëlle qui vous présentera des produits à base d’ingrédients de la ruche
Gratuit Sur inscription à la journée ou par atelier !
Contactez-nous au 06.50.06.78.69 .
La Ruche Eco-Solidaire 1184 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 06 78 69
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English : Journée Apithérapie
Come and enjoy our Apitherapy Day on Saturday, May 9!
On the program: two workshops on the theme of beekeeping and the virtues of beehive products.
Free Register for the day or by workshop!
Contact us on 06.50.06.78.69
L’événement Journée Apithérapie Mimbaste a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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