Journée Apithérapie La Ruche Eco-Solidaire Mimbaste

Mimbaste

Journée Apithérapie

La Ruche Eco-Solidaire 1184 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 11:00:00

fin : 2026-05-09 17:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Viens faire le plein de découvertes lors de notre journée Apithérapie le samedi 9 mai !

Au programme, deux ateliers autour du thème de l’apiculture et des vertus des produits de la ruche.

Gratuit Sur inscription à la journée ou par atelier !

Contactez-nous au 06.50.06.78.69

Viens faire le plein de découvertes lors de notre journée Apithérapie le samedi 9 mai !

Au programme, deux ateliers autour du thème de l’apiculture et des vertus des produits de la ruche.

11h-12h30 Présentation de l’apiculture et d’une ruche d’observation par William et Camille

15h-17h Atelier beauté avec Maëlle qui vous présentera des produits à base d’ingrédients de la ruche

Gratuit Sur inscription à la journée ou par atelier !

Contactez-nous au 06.50.06.78.69 .

La Ruche Eco-Solidaire 1184 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 06 78 69

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English : Journée Apithérapie

Come and enjoy our Apitherapy Day on Saturday, May 9!

On the program: two workshops on the theme of beekeeping and the virtues of beehive products.

Free Register for the day or by workshop!

Contact us on 06.50.06.78.69

L’événement Journée Apithérapie Mimbaste a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Pays d’Orthe et Arrigans