Journée Aqua Nordic 2ème challenge Trek et longe Verruyes
Journée Aqua Nordic 2ème challenge Trek et longe Verruyes samedi 30 mai 2026.
Verruyes
Journée Aqua Nordic 2ème challenge Trek et longe
Local du plan d’eau Verruyes Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le club Aqua Nordic organise son 2ème challenge Trek et longe. .
Local du plan d’eau Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contactvan79@gmail.com
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English :
L’événement Journée Aqua Nordic 2ème challenge Trek et longe Verruyes a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Val de Gâtine
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