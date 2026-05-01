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Journée Aqua Nordic 2ème challenge Trek et longe Verruyes

Journée Aqua Nordic 2ème challenge Trek et longe Verruyes

Journée Aqua Nordic 2ème challenge Trek et longe Verruyes samedi 30 mai 2026.

Adresse : Local du plan d'eau

Ville : 79310 Verruyes

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Verruyes

Journée Aqua Nordic 2ème challenge Trek et longe

Local du plan d’eau Verruyes Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Le club Aqua Nordic organise son 2ème challenge Trek et longe.   .

Local du plan d’eau Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   contactvan79@gmail.com

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English :

L’événement Journée Aqua Nordic 2ème challenge Trek et longe Verruyes a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Val de Gâtine

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