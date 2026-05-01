Verruyes

Journée Aqua Nordic 2ème challenge Trek et longe

Local du plan d’eau Verruyes Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le club Aqua Nordic organise son 2ème challenge Trek et longe. .

Local du plan d’eau Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contactvan79@gmail.com

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English :

L’événement Journée Aqua Nordic 2ème challenge Trek et longe Verruyes a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Val de Gâtine