JOURNÉE AVEC LA TROUPE DE LÉONE Paimbœuf jeudi 23 juillet 2026.

Paimbœuf

JOURNÉE AVEC LA TROUPE DE LÉONE

CSC Mireille Moyon Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :

2026-07-23

– Escape Game une aventure pleine d’énigmes et de suspense (deux sessions 15h-17h30 et 17h30-19h, 2 € par personne, +10 ans).

– Lecture ligérienne et espace de jeux de société découvrez des ouvrages liés à la Loire, et profitez d’un espace ludique autour de jeux de société (de 17h30 à 19h, gratuit).

– Loup Garou nocturne, inspiré du jeux de société, suivi d’un enregistrement de podcast participatif (de 20h30 à 22h, 3 € par personne, +12 ans).

Sur réservation au 02 40 27 51 77, Inscription jusqu’au 17/07 .

CSC Mireille Moyon Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JOURNÉE AVEC LA TROUPE DE LÉONE Paimbœuf a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Saint Brevin