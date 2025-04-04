JOURNÉE AVEC LA TROUPE DE LÉONE Paimbœuf
JOURNÉE AVEC LA TROUPE DE LÉONE Paimbœuf jeudi 23 juillet 2026.
Paimbœuf
JOURNÉE AVEC LA TROUPE DE LÉONE
CSC Mireille Moyon Paimbœuf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23 22:00:00
Date(s) :
2026-07-23
– Escape Game une aventure pleine d’énigmes et de suspense (deux sessions 15h-17h30 et 17h30-19h, 2 € par personne, +10 ans).
– Lecture ligérienne et espace de jeux de société découvrez des ouvrages liés à la Loire, et profitez d’un espace ludique autour de jeux de société (de 17h30 à 19h, gratuit).
– Loup Garou nocturne, inspiré du jeux de société, suivi d’un enregistrement de podcast participatif (de 20h30 à 22h, 3 € par personne, +12 ans).
Sur réservation au 02 40 27 51 77, Inscription jusqu’au 17/07 .
CSC Mireille Moyon Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr
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English :
L’événement JOURNÉE AVEC LA TROUPE DE LÉONE Paimbœuf a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Saint Brevin
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