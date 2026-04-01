Ouzouer-sur-Trézée

Journée bien-être et sylvothérapie

Ouzouer-sur-Trézée Loiret

Tarif : 75 – 75 – EUR

75

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Offrez-vous une parenthèse ressourçante à Ouzouer-sur-Trézée lors d’une journée bien-être pensée pour ralentir Bain de forêt, ateliers bien-être et repas inclus vous attendent pour un moment de détente et de reconnexion. Une bulle de douceur à savourer pleinement.

Le samedi 25 avril, offrez-vous une parenthèse de bien-être à Ouzouer-sur-Trézée, pensée pour ralentir, respirer et se reconnecter à l’essentiel

De 10h à 17h, cette journée vous propose un programme complet mêlant bain de forêt, ateliers bien-être et repas inclus, dans une ambiance douce et apaisante. Tout est réuni pour vous permettre de relâcher la pression du quotidien, prendre soin de vous et vivre un moment de recentrage au contact de la nature.

Que vous veniez pour vous accorder une pause, découvrir de nouvelles pratiques ou simplement profiter d’une journée ressourçante, ce rendez-vous promet un vrai temps pour soi, placé sous le signe de la sérénité et du mieux-être. 75 .

Ouzouer-sur-Trézée 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 34 89 75 11 legautstephanie@gmail.com

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English :

Treat yourself to a rejuvenating break in Ouzouer-sur-Trézée during a wellness day designed to slow you down: Forest baths, wellness workshops and a meal included for a moment of relaxation and reconnection. A gentle bubble to savor to the full.

L’événement Journée bien-être et sylvothérapie Ouzouer-sur-Trézée a été mis à jour le 2026-04-17 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX