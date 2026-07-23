Journée bien-être Station Montoncel Lavoine
lundi 10 août 2026 · Station Montoncel · Lavoine
Informations pratiques
Lavoine
Journée bien-être
Station Montoncel 51 chemin de Montoncel Plan de la chaume Lavoine Allier
Tarif : 75 – 75 – 75 EUR
repas compris
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:00:00
fin : 2026-08-10 18:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Un très beau lieu en Montagne Bourbonnaise..les odeurs de sapin, le bruit de l eau qui coule…le silence…la tarte aux myrtilles…
Venez vous faire du bien avec Les Gyms d Isa , tout en douceur , une petite randonnée , en petit groupe convivial !
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Station Montoncel 51 chemin de Montoncel Plan de la chaume Lavoine 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 17 26 31 lesgymsdisa03@gmail.com
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English :
A truly beautiful spot in the Montagne Bourbonnaise…The scent of pine trees, the sound of flowing water… the silence… blueberry pie?
Come treat yourself with %AB%A0Les Gyms d’Isa%A0%BB—a gentle, relaxing experience, a short hike, in a small, friendly group!
L’événement Journée bien-être Lavoine a été mis à jour le 2026-07-23 par Vichy Destinations
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