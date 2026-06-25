Informations pratiques

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

JOURNÉE BIEN-ÊTRE

Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 09:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-03 2026-08-09

Les praticiens de l’association Ensemble sur Le Chemin vous proposent cet été des journées bien être. Ensemble sur le Chemin réunit des praticiens et praticiennes du bien-être pour proposer des événements ressourçant.

Les praticiens de l’association Ensemble sur Le Chemin vous proposent cet été des journées bien être. Ensemble sur le Chemin réunit des praticiens et praticiennes du bien-être pour proposer des événements ressourçant. Ils créent des expériences collectives en lien avec le vivant, au cœur d’une nature préservée.

Au programme

Le 20 juillet

– 9h Balade et Sophrologie avec Géraldine et Ana

– 12h Repas Pique-nique préparé par Géraldine

– 15h30 Atelier créatif Zentangle avec Ludivine

– 17h30 Atelier Munz floor avec Emmanuelle

Le 3 août

– 9h Balade et Sophrologie avec Géraldine et Ana

– 12h Repas Pique-nique préparé par Géraldine

– 15h30 Atelier créatif Zentangle avec Ludivine

– 17h30 Atelier Eveil de la conscience avec Marie Noëlle et Michel

Le 9 août

– 9h Atelier hypnose avec Aurore

– 10h30 Atelier Eveil de la conscience avec Marie Noëlle et Michel

– 12h Repas Pique-nique préparé par Géraldine

– 15h30 Atelier hypnose avec Aurore

– 17h30 Atelier Eveil de la conscience avec Marie Noëlle et Michel .

Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 67 43 06 31

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English :

The practitioners at the Ensemble sur Le Chemin association are offering a series of wellness days this %E9t%E9. Ensemble sur Le Chemin brings together wellness practitioners to offer rejuvenating events.

L’événement JOURNÉE BIEN-ÊTRE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère