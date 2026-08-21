Journée Brik-ha-ri Salle Arvest Pleyben
dimanche 7 mars 2027 · Salle Arvest · Pleyben
Informations pratiques
Pleyben
Journée Brik-ha-ri
Salle Arvest Rue de l’Église Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-07 10:00:00
fin : 2027-03-07 18:00:00
Date(s) :
2027-03-07
Journée Brik-ha-ri animé par Mickaël EYMANN.
– Salle KAN
Venez en famille assembler les losanges de briques afin de découvrir le visuel surprise en rapport avec Pleyben… Et si vous voulez libérer votre créativité, essayez-vous à l’atelier Briques rouges . Imaginez, construisez, uniquement avec des briques 2×4…Il y aura également un espace Duplo pour les tout petis, mais pas que… Animation, conseils autour des briques LEGO par Mickaël EYMANN alias Mickbatto, finaliste Legomasters Saison 3.
– Salle DISKAN
Des briques de toutes les couleurs qui s’entassent dans les tiroirs ? Des figurines qui prennent la poussière sur les étagères ? Vous voulez donner une seconde vie à vos réalisations ? Ou bien encore retrouver des pépites des années 80 ? Participez à notre vide-Lego ! Sur le même principe qu’un vide-grenier, nous proposons aux particuliers de venir vendre leurs briques ! Et uniquement leurs briques (pas d’autres jouets acceptés) !
Buvette et petite restauration proposée par l’AEP tout au long de la journée.
Tout public Gratuit.
Sur inscription à la bibliothèque pour le vide-Lego ! .
Salle Arvest Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65
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English :
L’événement Journée Brik-ha-ri Pleyben a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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