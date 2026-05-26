Journée Carnet de Voyage à l’aquarelle Marans
Journée Carnet de Voyage à l’aquarelle Marans samedi 13 juin 2026.
Marans
Journée Carnet de Voyage à l’aquarelle
Centre ville de Marans Marans Charente-Maritime
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Un journée pour voyager dans les rues d’une ville ou d’un village et retranscrire par le croquis et l’aquarelle vos ressentis et vos émotions.
Séance guidée, débutant bienvenus.
Sur réservation.
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Centre ville de Marans Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 36 47 80 roseline@lespinceauxderose.fr
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English :
A day to travel the streets of a town or village and transcribe your feelings and emotions through sketches and watercolors.
Guided session, beginners welcome.
Reservations required.
L’événement Journée Carnet de Voyage à l’aquarelle Marans a été mis à jour le 2026-05-26 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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