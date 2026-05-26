Marans

Journée Carnet de Voyage à l’aquarelle

Centre ville de Marans Marans Charente-Maritime

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Un journée pour voyager dans les rues d’une ville ou d’un village et retranscrire par le croquis et l’aquarelle vos ressentis et vos émotions.

Séance guidée, débutant bienvenus.

Sur réservation.

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Centre ville de Marans Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 36 47 80 roseline@lespinceauxderose.fr

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English :

A day to travel the streets of a town or village and transcribe your feelings and emotions through sketches and watercolors.

Guided session, beginners welcome.

Reservations required.

L’événement Journée Carnet de Voyage à l’aquarelle Marans a été mis à jour le 2026-05-26 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin