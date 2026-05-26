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Journée Carnet de Voyage à l’aquarelle Marans

Journée Carnet de Voyage à l’aquarelle Marans samedi 13 juin 2026.

Adresse : Centre ville de Marans

Ville : 17230 Marans

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 70 70 70

Marans

Journée Carnet de Voyage à l’aquarelle

Centre ville de Marans Marans Charente-Maritime

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Un journée pour voyager dans les rues d’une ville ou d’un village et retranscrire par le croquis et l’aquarelle vos ressentis et vos émotions.
Séance guidée, débutant bienvenus.
Sur réservation.
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Centre ville de Marans Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 36 47 80  roseline@lespinceauxderose.fr

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English :

A day to travel the streets of a town or village and transcribe your feelings and emotions through sketches and watercolors.
Guided session, beginners welcome.
Reservations required.

L’événement Journée Carnet de Voyage à l’aquarelle Marans a été mis à jour le 2026-05-26 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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