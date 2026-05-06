Fête de la Musique Salle polyvalente Marans
Fête de la Musique Salle polyvalente Marans vendredi 19 juin 2026.
Marans
Fête de la Musique
Salle polyvalente Rue de Bordeaux Marans Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
A l’occasion de la fête de la musique, l’école de Musique Actuelles de Marans vous invite au concert des élèves !
Buffet et buvette. Entrée libre
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Salle polyvalente Rue de Bordeaux Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 35 08 54 manue.delbano@sfr.fr
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English :
To celebrate the Fête de la Musique, the Marans School of Contemporary Music invites you to a student concert!
Buffet and refreshments. Free admission
L’événement Fête de la Musique Marans a été mis à jour le 2026-05-06 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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