Fête de la Musique Salle polyvalente Marans

Marans

Fête de la Musique

Salle polyvalente Rue de Bordeaux Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

A l’occasion de la fête de la musique, l’école de Musique Actuelles de Marans vous invite au concert des élèves !

Buffet et buvette. Entrée libre

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Salle polyvalente Rue de Bordeaux Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 35 08 54 manue.delbano@sfr.fr

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English :

To celebrate the Fête de la Musique, the Marans School of Contemporary Music invites you to a student concert!

Buffet and refreshments. Free admission

L’événement Fête de la Musique Marans a été mis à jour le 2026-05-06 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin