Redécouvrir Anne Sylvestre, Théâtre de Verdure, 17230 Marans, Marans
Redécouvrir Anne Sylvestre, Théâtre de Verdure, 17230 Marans, Marans vendredi 5 juin 2026.
Redécouvrir Anne Sylvestre Vendredi 5 juin, 18h30 Théâtre de Verdure, 17230 Marans Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
A l’occasion du vernissage de l’exposition d’Anne Sylvestre se raconte, qui se déroule du 5 au 30 juin à la bibliothèque, devez rencontrer Clémence Chevreau, petite fille d’Anne Sylvestre.
Elle proposera un mini récital de quelques chansons d’Anne Sylvestre ainsi qu’un exposé sur les fabulettes et chansons pour adultes.
Théâtre de Verdure, 17230 Marans Rue Dinot, 17230 Marans Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
A l’occasion du vernissage de l’exposition d’Anne Sylvestre se raconte, qui se déroule du 5 au 30 juin à la bibliothèque, devez rencontrer Clémence Chevreau, petite fille d’Anne Sylvestre.
©CDC Aunis Altantique
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