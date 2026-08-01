Journée célébration des 100 ans de la Route 66 2026 Gas Station Saint-Antoine-de-Ficalba

Informations pratiques

Saint-Antoine-de-Ficalba

Journée célébration des 100 ans de la Route 66 2026

Gas Station 1 Route Paris Bareges Saint-Antoine-de-Ficalba Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09 20:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Animations toute la journée expo véhicules US (boisson offerte aux conducteurs), tatouages flash (Cadillac Shop), initiations de danse country (Rebel Heart), animation musicale et goodies Route 66. Restauration US sur place. Programme 11h et 17h, standards américains par Anthony Francisco ; 14h

Animations de la journée exposition de véhicules US (boisson offerte aux conducteurs), tatouages flash par Cadillac Shop, démonstrations et initiations de danse country par l’association Rebel Heart, animation musicale et stand de goodies Route 66. Restauration sur place avec des spécialités US.

Programme à 11h et 17h, concerts de standards américains par Anthony Francisco ; à 14h et 16h, danse country ; à 15h, show Elvis Presley par Anthony Francisco. .

Gas Station 1 Route Paris Bareges Saint-Antoine-de-Ficalba 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 29 37 17 gastation66@gmail.com

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English : Journée célébration des 100 ans de la Route 66 2026

Activities all day long: U.S. car show (free drink for drivers), flash tattoos (Cadillac Shop), country dance workshops (Rebel Heart), live music, and Route 66 merchandise. American-style food available on site. Schedule: 11 a.m. and 5 p.m., American standards by Anthony Francisco; 2 p.m.

L’événement Journée célébration des 100 ans de la Route 66 2026 Saint-Antoine-de-Ficalba a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Vallée du Lot et Garonne