Informations pratiques

Bessais-le-Fromental

Journée champêtre

Goule Bessais-le-Fromental Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-10 12:00:00

fin : 2026-09-10 22:00:00

Date(s) :

2026-09-10

Journée organisée par le Club de l’amitié de Bessais-le-Fromental

Au programme de cette journée, repas (25 € par personne) le midi suivi d’un après-midi jeux et d’un dîner (25 €/ personne). réservation obligatoire avant le 31 août au 06 83 55 24 92 .

Goule Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 55 24 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Event organized by the Bessais-le-Fromental Friendship Club

L’événement Journée champêtre Bessais-le-Fromental a été mis à jour le 2026-08-18 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE