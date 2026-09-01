Journée champêtre Bessais-le-Fromental
jeudi 10 septembre 2026 · Bessais-le-Fromental
Informations pratiques
Bessais-le-Fromental
Journée champêtre
Goule Bessais-le-Fromental Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-10 12:00:00
fin : 2026-09-10 22:00:00
Date(s) :
2026-09-10
Journée organisée par le Club de l’amitié de Bessais-le-Fromental
Au programme de cette journée, repas (25 € par personne) le midi suivi d’un après-midi jeux et d’un dîner (25 €/ personne). réservation obligatoire avant le 31 août au 06 83 55 24 92 .
Goule Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 55 24 92
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English :
Event organized by the Bessais-le-Fromental Friendship Club
L’événement Journée champêtre Bessais-le-Fromental a été mis à jour le 2026-08-18 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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