Informations pratiques

Bessais-le-Fromental

Tressage et compagnie

Etang de Goule Bessais-le-Fromental Cher

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21 17:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Atelier proposé par l’ADATER

Venez réaliser de petits objets avec des plantes de l’étang (iris, saule, joncs…) .

Etang de Goule Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 7 83 05 96 13

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English :

Workshop offered by ADATER

L’événement Tressage et compagnie Bessais-le-Fromental a été mis à jour le 2026-07-30 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE