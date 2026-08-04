AGENDA · Bessais-le-Fromental
Tressage et compagnie Bessais-le-Fromental
mercredi 21 octobre 2026 · Bessais-le-Fromental
Informations pratiques
Bessais-le-Fromental
Tressage et compagnie
Etang de Goule Bessais-le-Fromental Cher
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21 17:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Atelier proposé par l’ADATER
Venez réaliser de petits objets avec des plantes de l’étang (iris, saule, joncs…) .
Etang de Goule Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 7 83 05 96 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Workshop offered by ADATER
L’événement Tressage et compagnie Bessais-le-Fromental a été mis à jour le 2026-07-30 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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