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Tressage et compagnie Bessais-le-Fromental

mercredi 21 octobre 2026 · Bessais-le-Fromental

Tressage et compagnie Bessais-le-Fromental

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Etang de Goule
Ville
18210 Bessais-le-Fromental
Département
Cher
Tarif
Tarif enfant

Bessais-le-Fromental

Tressage et compagnie

Etang de Goule Bessais-le-Fromental Cher

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21 17:00:00

Date(s) :
2026-10-21

Atelier proposé par l’ADATER
Venez réaliser de petits objets avec des plantes de l’étang (iris, saule, joncs…)   .

Etang de Goule Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 7 83 05 96 13 

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English :

Workshop offered by ADATER

L’événement Tressage et compagnie Bessais-le-Fromental a été mis à jour le 2026-07-30 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

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