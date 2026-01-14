Sortie Naturaliste en kayak Bessais-le-Fromental
Sortie Naturaliste en kayak Bessais-le-Fromental jeudi 16 juillet 2026.
Sortie Naturaliste en kayak
Goule Bessais-le-Fromental Cher
Tarif : 0 EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : 2026-07-16 09:30:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date :
2026-07-16
Le Village Loisirs de Goule est un site d’hébergement 3 étoiles de pleine nature, composé de 130 hectares d’espaces verts et de 100 hectares de plan d’eau. En période estivale, différentes activités de loisirs sont proposées à la clientèle hébergée sur le site comme aux visiteurs de passage.

Goule Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 82 66 contact@villagedegoule.fr

The Village Loisirs de Goule is a 3-star accommodation site in the heart of nature, with 130 hectares of green spaces and 100 hectares of water. During the summer months, a variety of leisure activities are offered to both guests staying on site and visitors passing through.
