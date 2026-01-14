Sortie Naturaliste en kayak

Goule Bessais-le-Fromental Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 09:30:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Le Village Loisirs de Goule est un site d’hébergement 3 étoiles de pleine nature, composé de 130 hectares d’espaces verts et de 100 hectares de plan d’eau. En période estivale, différentes activités de loisirs sont proposées à la clientèle hébergée sur le site comme aux visiteurs de passage.

0 .

Goule Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 82 66 contact@villagedegoule.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Village Loisirs de Goule is a 3-star accommodation site in the heart of nature, with 130 hectares of green spaces and 100 hectares of water. During the summer months, a variety of leisure activities are offered to both guests staying on site and visitors passing through.

L’événement Sortie Naturaliste en kayak Bessais-le-Fromental a été mis à jour le 2026-01-14 par BERRY