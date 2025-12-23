Promenade commentée autour de l’étang de Goule, Bessais-le-Fromental
Promenade commentée autour de l’étang de Goule, Bessais-le-Fromental samedi 4 juillet 2026.
Promenade commentée autour de l’étang de Goule
1 Route de l’Étang de Goule Bessais-le-Fromental Cher
Tarif : 5 EUR
Début : 2026-07-04
fin : 2026-08-30
2026-07-04
Partez à la découverte de l’étang de Goule et son barrage aux cotés de notre animateur !
Vous évoluerez à pied sur les sentiers de randonnée de cet espace naturel exceptionnel.
Parcours facile d’environ 2 kilomètres. 5 .
1 Route de l’Étang de Goule Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 08 26 contact@villagedegoule.com
English :
Discover the Etang de Goule and its dam with our guide
