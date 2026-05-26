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Marche semi-nocturne Bessais-le-Fromental

Marche semi-nocturne Bessais-le-Fromental

Marche semi-nocturne Bessais-le-Fromental samedi 13 juin 2026.

Ville : 18210 Bessais-le-Fromental

Département : Cher

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Bessais-le-Fromental

Marche semi-nocturne

Bessais-le-Fromental Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13 22:30:00

Date(s) :
2026-06-13

Parcours de 8 km environ suivi d’un repas typique local à la salle des fêtes Robert Baillard
marche, ravitaillement et repas 15 €. Marche seule et ravitaillement 2 €, Repas seul 15 €. réservation obligatoire pour le repas 15  .

Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 76 54 

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English :

Approx. 8 km route followed by a typical local meal at the Robert Baillard village hall

L’événement Marche semi-nocturne Bessais-le-Fromental a été mis à jour le 2026-05-26 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

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