Very Goule Trip, Bessais-le-Fromental

Very Goule Trip

Route de l’Étang de Goule Bessais-le-Fromental Cher

Début : Dimanche 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Participez à la course d’obstacles la plus déjantée du Berry ! Seul, entre amis ou en famille, venez défier notre parcours composé d’épreuves terrestres et nautiques.

Course à pied, kayak, franchissements d’obstacles etc., oserez-vous vous avancer sur la ligne de départ ?! .

Route de l’Étang de Goule Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 82 66 contact@villagedegoule.com

English :

Take part in Berry’s craziest obstacle course! Alone, with friends or family, come and challenge our course of land and water challenges.

