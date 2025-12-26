Very Goule Trip, Bessais-le-Fromental
Very Goule Trip, Bessais-le-Fromental dimanche 19 juillet 2026.
Very Goule Trip
Route de l’Étang de Goule Bessais-le-Fromental Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 12:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Participez à la course d’obstacles la plus déjantée du Berry ! Seul, entre amis ou en famille, venez défier notre parcours composé d’épreuves terrestres et nautiques.
Course à pied, kayak, franchissements d’obstacles etc., oserez-vous vous avancer sur la ligne de départ ?! .
Route de l’Étang de Goule Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 82 66 contact@villagedegoule.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take part in Berry’s craziest obstacle course! Alone, with friends or family, come and challenge our course of land and water challenges.
L’événement Very Goule Trip Bessais-le-Fromental a été mis à jour le 2026-01-23 par BERRY