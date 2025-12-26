La Marche Gourmande de l’étang de Goule

Route de l’Étang de Goule Bessais-le-Fromental Cher

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Troisième édition de la marche gourmande de Goule !

Des stands de dégustation viendront rythmer votre promenade dînatoire sur un parcours très facile de 6 kilomètres autour de l’étang. 18 .

Route de l’Étang de Goule Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 82 66 contact@villagedegoule.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Third edition of the Goule gourmet walk!

L’événement La Marche Gourmande de l’étang de Goule Bessais-le-Fromental a été mis à jour le 2026-01-22 par BERRY