La Marche Gourmande de l’étang de Goule, Bessais-le-Fromental
La Marche Gourmande de l’étang de Goule, Bessais-le-Fromental vendredi 10 juillet 2026.
La Marche Gourmande de l’étang de Goule
Route de l’Étang de Goule Bessais-le-Fromental Cher
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Troisième édition de la marche gourmande de Goule !
Des stands de dégustation viendront rythmer votre promenade dînatoire sur un parcours très facile de 6 kilomètres autour de l’étang. 18 .
Route de l’Étang de Goule Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 82 66 contact@villagedegoule.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Third edition of the Goule gourmet walk!
L’événement La Marche Gourmande de l’étang de Goule Bessais-le-Fromental a été mis à jour le 2026-01-22 par BERRY