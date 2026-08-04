Les Petites Bêtes de l’étang Bessais-le-Fromental
mardi 4 août 2026 · Bessais-le-Fromental
Informations pratiques
Bessais-le-Fromental
Les Petites Bêtes de l’étang
Bessais-le-Fromental Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 12:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Sortie proposée par l’ADATER
Partez à la recherche des insectes et autres petites bêtes qui peuplent les bords de l’étang et découvrez un monde étrange et plein de surprises ! .
Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 7 83 05 96 13
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English :
Outing organized by ADATER
L’événement Les Petites Bêtes de l’étang Bessais-le-Fromental a été mis à jour le 2026-07-30 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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