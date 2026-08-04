Informations pratiques

Bessais-le-Fromental

Les Petites Bêtes de l’étang

Bessais-le-Fromental Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:00:00

fin : 2026-08-04 12:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Sortie proposée par l’ADATER

Partez à la recherche des insectes et autres petites bêtes qui peuplent les bords de l’étang et découvrez un monde étrange et plein de surprises ! .

Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 7 83 05 96 13

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English :

Outing organized by ADATER

L’événement Les Petites Bêtes de l’étang Bessais-le-Fromental a été mis à jour le 2026-07-30 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE