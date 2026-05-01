JOURNEE CITOYENNE Rue Louis Fourmond Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne

JOURNEE CITOYENNE

Rue Louis Fourmond Espace Jacques Brel Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 13:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La Journée Citoyenne est de retour cette année le samedi 30 mai 2026 !

Ce samedi 30 mai, venez donner de votre temps et participer à une matinée conviviale au service de notre territoire ! Rendez-vous à la Salle Choiseau à 8h30, de 9h à 13h.

Cette année encore, la Journée Citoyenne vous propose de nombreux ateliers pour tous les goûts et tous les âges initiation aux premiers secours, randonnée pour nettoyer la nature, construction de boîtes à livres, jardinage au jardin Anglais, préparation de bouchées apéritives avec le Centre Social LE PEPS… et encore bien d’autres activités !

Une belle occasion de s’engager, de rencontrer d’autres habitants et de contribuer ensemble à la vie de notre ville

Vous pouvez vous inscrire juste ici https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccKViG2bTsdcd2ZzwM-trfcbzrvfFW4_5Mm7-RVEZaii7upg/viewform

Renseignements auprès du Service Vie Associative et Culturelle au 02 43 09 55 47 ou à vieassociative@chateaugontier.fr .

Rue Louis Fourmond Espace Jacques Brel Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 55 47 vieassociative@chateaugontier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Citizen’s Day is back again this year on Saturday, May 30, 2026!

L’événement JOURNEE CITOYENNE Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-05-07 par SUD MAYENNE