JOURNÉE CONFÉRENCES À L’OCCASION DES 400 ANS DE LA MARINE NATIONALE Palavas-les-Flots
JOURNÉE CONFÉRENCES À L’OCCASION DES 400 ANS DE LA MARINE NATIONALE Palavas-les-Flots samedi 30 mai 2026.
Palavas-les-Flots
JOURNÉE CONFÉRENCES À L’OCCASION DES 400 ANS DE LA MARINE NATIONALE
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
De 14h30 à 17h30
Journée Conférences à l’occasion des 400 ans de la Marine Nationale organisée par le CEACH, l’ASAF et le CIDAN
Nautilus
Entrée libre
le CEACH, l’ASAF et le CiDAN s’associent pour organiser un événement destiné à célébrer les 400 ans de notre Marine Nationale.
conférence 1 400 ans d’histoire de la Marine Nationale française
conférence 2 traditions et superstitions dans la Marine
conférence 3 la revue navale 2026 les unités navigantes et combattantes
conférence 4 rencontre avec le pacha d’un sous-marin nucléaire SNLE
conférence 5 présentation de l’Association des Maquettistes du Montpelliérain AMM
Exposition de maquettes et de posters MN
Documentation CIRFA à disposition sur la Marine Nationale rejoignez l’équipage . .
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie briand.dyr@gmail.com
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English : JOURNÉE CONFÉRENCES À L’OCCASION DES 400 ANS DE LA MARINE NATIONALE
2:30 to 5:30 p.m
Conference day to mark the 400th anniversary of the French Navy, organized by CEACH, ASAF and CIDAN
L’événement JOURNÉE CONFÉRENCES À L’OCCASION DES 400 ANS DE LA MARINE NATIONALE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34