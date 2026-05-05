Palavas-les-Flots

JOURNÉE CONFÉRENCES À L’OCCASION DES 400 ANS DE LA MARINE NATIONALE

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

De 14h30 à 17h30

Journée Conférences à l’occasion des 400 ans de la Marine Nationale organisée par le CEACH, l’ASAF et le CIDAN

Nautilus

Entrée libre

le CEACH, l’ASAF et le CiDAN s’associent pour organiser un événement destiné à célébrer les 400 ans de notre Marine Nationale.

conférence 1 400 ans d’histoire de la Marine Nationale française

conférence 2 traditions et superstitions dans la Marine

conférence 3 la revue navale 2026 les unités navigantes et combattantes

conférence 4 rencontre avec le pacha d’un sous-marin nucléaire SNLE

conférence 5 présentation de l’Association des Maquettistes du Montpelliérain AMM

Exposition de maquettes et de posters MN

Documentation CIRFA à disposition sur la Marine Nationale rejoignez l’équipage . .

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie briand.dyr@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JOURNÉE CONFÉRENCES À L’OCCASION DES 400 ANS DE LA MARINE NATIONALE

2:30 to 5:30 p.m

Conference day to mark the 400th anniversary of the French Navy, organized by CEACH, ASAF and CIDAN

L’événement JOURNÉE CONFÉRENCES À L’OCCASION DES 400 ANS DE LA MARINE NATIONALE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34