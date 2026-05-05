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JOURNÉE CONFÉRENCES À L’OCCASION DES 400 ANS DE LA MARINE NATIONALE Palavas-les-Flots

JOURNÉE CONFÉRENCES À L’OCCASION DES 400 ANS DE LA MARINE NATIONALE Palavas-les-Flots samedi 30 mai 2026.

Adresse : 16 Boulevard Maréchal Joffre

Ville : 34250 Palavas-les-Flots

Département : Hérault

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Palavas-les-Flots

JOURNÉE CONFÉRENCES À L’OCCASION DES 400 ANS DE LA MARINE NATIONALE

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

De 14h30 à 17h30

Journée Conférences à l’occasion des 400 ans de la Marine Nationale organisée par le CEACH, l’ASAF et le CIDAN
Nautilus

Entrée libre

le CEACH, l’ASAF et le CiDAN s’associent pour organiser un événement destiné à célébrer les 400 ans de notre Marine Nationale.

conférence 1 400 ans d’histoire de la Marine Nationale française
conférence 2 traditions et superstitions dans la Marine
conférence 3 la revue navale 2026 les unités navigantes et combattantes
conférence 4 rencontre avec le pacha d’un sous-marin nucléaire SNLE
conférence 5 présentation de l’Association des Maquettistes du Montpelliérain AMM

Exposition de maquettes et de posters MN

Documentation CIRFA à disposition sur la Marine Nationale rejoignez l’équipage .   .

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie   briand.dyr@gmail.com

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English : JOURNÉE CONFÉRENCES À L’OCCASION DES 400 ANS DE LA MARINE NATIONALE

2:30 to 5:30 p.m

Conference day to mark the 400th anniversary of the French Navy, organized by CEACH, ASAF and CIDAN

L’événement JOURNÉE CONFÉRENCES À L’OCCASION DES 400 ANS DE LA MARINE NATIONALE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34

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