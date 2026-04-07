Journée conviviale Vide-grenier et salon bien-être et art de vivre Roche-Saint-Secret-Béconne
Journée conviviale Vide-grenier et salon bien-être et art de vivre Roche-Saint-Secret-Béconne dimanche 17 mai 2026.
Roche-Saint-Secret-Béconne
Journée conviviale Vide-grenier et salon bien-être et art de vivre
Au coeur du village Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 17:30:00
Date(s) :
2026-05-17
Vide-grenier Place de l’Eglise
Salon bien-être et art de vivre à salle des fêtes
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Au coeur du village Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 86 46 47
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English :
Garage sale at Place de l’Eglise
Salon bien-être et art de vivre at salle des fêtes
L’événement Journée conviviale Vide-grenier et salon bien-être et art de vivre Roche-Saint-Secret-Béconne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux