Roche-Saint-Secret-Béconne

Journée conviviale Vide-grenier et salon bien-être et art de vivre

Au coeur du village Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17 17:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Vide-grenier Place de l’Eglise

Salon bien-être et art de vivre à salle des fêtes

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Au coeur du village Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 86 46 47

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English :

Garage sale at Place de l’Eglise

Salon bien-être et art de vivre at salle des fêtes

L’événement Journée conviviale Vide-grenier et salon bien-être et art de vivre Roche-Saint-Secret-Béconne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux