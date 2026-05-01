Les RadioK7 du CAEM sont au préau Association Epicerie Café Le Préau Roche-Saint-Secret-Béconne
Les RadioK7 du CAEM sont au préau Association Epicerie Café Le Préau Roche-Saint-Secret-Béconne samedi 16 mai 2026.
Roche-Saint-Secret-Béconne
Les RadioK7 du CAEM sont au préau
Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Les RadioK7, ce sont 10 musiciens entre guitares et voix qui revisitent les classiques pop-rock.
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Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 66 99 contact@lepreau26.fr
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English :
RadioK7 are 10 musicians with guitars and vocals, revisiting pop-rock classics.
L’événement Les RadioK7 du CAEM sont au préau Roche-Saint-Secret-Béconne a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux