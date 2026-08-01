Informations pratiques

Bogny-sur-Meuse

Journée Country

Rue du Port Bogny-sur-Meuse Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Entrée gratuiteAprès midi country de 16h à 20h Ouverture de la terrasse et de la friterie dès 12h

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Rue du Port Bogny-sur-Meuse 08120 Ardennes Grand Est +33 3 24 40 34 52

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English :

Free admissionAprès midi country from 16h to 20h Terrace and French fry shop open from 12h

L’événement Journée Country Bogny-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-08-09 par Ardennes Tourisme