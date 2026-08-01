AGENDA · Bogny-sur-Meuse
Journée Country Bogny-sur-Meuse
dimanche 16 août 2026 · Bogny-sur-Meuse
Informations pratiques
Bogny-sur-Meuse
Journée Country
Rue du Port Bogny-sur-Meuse Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Entrée gratuiteAprès midi country de 16h à 20h Ouverture de la terrasse et de la friterie dès 12h
.
Rue du Port Bogny-sur-Meuse 08120 Ardennes Grand Est +33 3 24 40 34 52
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English :
Free admissionAprès midi country from 16h to 20h Terrace and French fry shop open from 12h
L’événement Journée Country Bogny-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-08-09 par Ardennes Tourisme
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