Journée d’action citoyenne Éguzon-Chantôme
vendredi 25 septembre 2026 · Éguzon-Chantôme
Informations pratiques
Éguzon-Chantôme
Journée d’action citoyenne
6 Chemin du Pradet Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 09:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Journée d’action citoyenne Nettoyons les rives du lac organisée par la commune d’Éguzon-Chantôme.
Journée d’action citoyenne nettoyons les rives du lac en partenariat avec la Base de plein air du Lac d’Eguzon, Le Club de Voile de Châteauroux-Éguzon. .
6 Chemin du Pradet Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 69
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English :
Citizen Action Day: Let’s Clean Up the Lake Shores, organized by the town of Éguzon-Chantôme.
L’événement Journée d’action citoyenne Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Vallée de la Creuse
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