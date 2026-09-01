Informations pratiques

Éguzon-Chantôme

Journée d’action citoyenne

6 Chemin du Pradet Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 09:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Journée d’action citoyenne Nettoyons les rives du lac organisée par la commune d’Éguzon-Chantôme.

Journée d’action citoyenne nettoyons les rives du lac en partenariat avec la Base de plein air du Lac d’Eguzon, Le Club de Voile de Châteauroux-Éguzon. .

6 Chemin du Pradet Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 69

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English :

Citizen Action Day: Let’s Clean Up the Lake Shores, organized by the town of Éguzon-Chantôme.

L’événement Journée d’action citoyenne Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Vallée de la Creuse