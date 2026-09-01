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AGENDA · Éguzon-Chantôme

Journée d’action citoyenne Éguzon-Chantôme

vendredi 25 septembre 2026 · Éguzon-Chantôme

Journée d’action citoyenne Éguzon-Chantôme

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
6 Chemin du Pradet
Ville
36270 Éguzon-Chantôme
Département
Indre
Tarif

Éguzon-Chantôme

Journée d’action citoyenne

6 Chemin du Pradet Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 09:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Journée d’action citoyenne Nettoyons les rives du lac organisée par la commune d’Éguzon-Chantôme.
Journée d’action citoyenne nettoyons les rives du lac en partenariat avec la Base de plein air du Lac d’Eguzon, Le Club de Voile de Châteauroux-Éguzon.   .

6 Chemin du Pradet Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 69 

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English :

Citizen Action Day: Let’s Clean Up the Lake Shores, organized by the town of Éguzon-Chantôme.

L’événement Journée d’action citoyenne Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Vallée de la Creuse

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