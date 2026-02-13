Journée de commémoration des victimes de l’esclavage Esclavage Le rôle de Rouen dans la traite atlantique quai Gaston Boulet Rouen

Journée de commémoration des victimes de l’esclavage Esclavage Le rôle de Rouen dans la traite atlantique

quai Gaston Boulet Au pied du marégraphe Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 15:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Suivez notre guide conférencière à la recherche de ce passé oublié de Rouen. Basée sur des

recherches récentes et en cours, la visite vous emmènera sur les traces visibles, dans nos rues, des

enjeux du commerce triangulaire.

Dimanche 10 mai, 15h00

Rdv au pied du marégraphe, quai Gaston Boulet, Rouen

Gratuit .

quai Gaston Boulet Au pied du marégraphe Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée de commémoration des victimes de l’esclavage Esclavage Le rôle de Rouen dans la traite atlantique

L’événement Journée de commémoration des victimes de l’esclavage Esclavage Le rôle de Rouen dans la traite atlantique Rouen a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de tourisme Rouen tourisme