JOURNÉE DE LA GRATUITÉ Ventalon en Cévennes

JOURNÉE DE LA GRATUITÉ

L’Espinas Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 16:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Dimanche 12 avril c’est la journée de la gratuité à l’Espinas de 10h à 16h ! Le principe Vous amenez ce qui ne vous sert plus mais est en bon état (vêtements, livres, vaisselle, électro-ménager, jouets…) . Le jour J, vous pouvez venir chercher, trouver, prendre, emmener ce qui vous plaît…

Programme complet à venir !

L’Espinas Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35 contact@epidemains.org

English :

Sunday April 12 is Free Day at l’Espinas from 10am to 4pm! The idea: bring along anything you no longer need but which is in good condition (clothes, books, crockery, household appliances, toys, etc.). On the day of the event, you can come and find, pick up and take away whatever you like…

Full program coming soon!

German :

Am Sonntag, dem 12. April, ist von 10 bis 16 Uhr Gratis-Tag in Espinas! Das Prinzip: Sie bringen mit, was Sie nicht mehr brauchen, aber in gutem Zustand ist (Kleidung, Bücher, Geschirr, Haushaltsgeräte, Spielzeug…) . Am Tag X können Sie kommen, um zu suchen, zu finden, zu nehmen, was Ihnen gefällt…

Vollständiges Programm folgt!

Italiano :

Domenica 12 aprile è la Giornata della gratuità a l’Espinas dalle 10.00 alle 16.00! L’idea è quella di portare tutto ciò che non vi serve più ma che è in buone condizioni (vestiti, libri, stoviglie, elettrodomestici, giocattoli, ecc.). Il giorno stesso, potrete venire a cercare, prendere e portare via quello che volete…

Il programma completo è in arrivo!

Espanol :

El domingo 12 de abril es el Día Gratis en l’Espinas, de 10 a 16 horas Se trata de que traigas todo aquello que ya no necesites pero que esté en buen estado (ropa, libros, vajilla, electrodomésticos, juguetes, etc.). Ese día, podrás venir a buscar, recoger y llevarte lo que quieras…

Próximamente el programa completo

L’événement JOURNÉE DE LA GRATUITÉ Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2025-11-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère