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JOURNEE DE L’AILLET Place du Chateau Rouillac

JOURNEE DE L’AILLET Place du Chateau Rouillac samedi 2 mai 2026.

Lieu : Place du Chateau

Adresse : Gourville

Ville : 16170 Rouillac

Département : Charente

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Rouillac

JOURNEE DE L’AILLET

Place du Chateau Gourville Rouillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Samedi 2 Mai 2026
Fête du Brin d’Aillet
organisée par Gourvilloisirs
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Place du Chateau Gourville Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 52 17  alain.chassagne@outlook.fr

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English :

Saturday May 2nd 2026
Brin d?Aillet Festival
organized by Gourvilloisirs

L’événement JOURNEE DE L’AILLET Rouillac a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Rouillacais

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