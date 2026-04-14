JOURNEE DE L’AILLET Place du Chateau Rouillac
JOURNEE DE L’AILLET Place du Chateau Rouillac samedi 2 mai 2026.
Rouillac
JOURNEE DE L’AILLET
Place du Chateau Gourville Rouillac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-02 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Samedi 2 Mai 2026
Fête du Brin d’Aillet
organisée par Gourvilloisirs
.
Place du Chateau Gourville Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 52 17 alain.chassagne@outlook.fr
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English :
Saturday May 2nd 2026
Brin d?Aillet Festival
organized by Gourvilloisirs
L’événement JOURNEE DE L’AILLET Rouillac a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Rouillacais
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