JOURNEE DE L’AILLET Place du Chateau Rouillac

Rouillac

JOURNEE DE L’AILLET

Place du Chateau Gourville Rouillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:00:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Samedi 2 Mai 2026

Fête du Brin d’Aillet

organisée par Gourvilloisirs

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Place du Chateau Gourville Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 52 17 alain.chassagne@outlook.fr

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English :

Saturday May 2nd 2026

Brin d?Aillet Festival

organized by Gourvilloisirs

L’événement JOURNEE DE L’AILLET Rouillac a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Rouillacais