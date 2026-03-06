Journée de l’animal 2026 à Chartres

Place des Épars Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Une journée entière dédiée aux animaux ! Cet événement accessible à tous, ludique et éducatif, est le rendez-vous d’information et d’enrichissement pour tous les visiteurs, y compris pour ceux qui n’ont pas d’animaux.

Au programme de nombreux ateliers, démonstrations, animations et exposants de tout poils. .

Place des Épars Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A whole day dedicated to animals! This fun, educational event, accessible to all, is the place to be for information and enrichment for all visitors, including those who don?t own animals.

L’événement Journée de l’animal 2026 à Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-03-06 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES