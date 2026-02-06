Journée de l’Auguste Pouancé Pouancé Ombrée d’Anjou

Ombrée d’Anjou

Journée de l’Auguste Pouancé

Pouancé Centre-ville Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 15:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Journée de l’Auguste le samedi 1er août 2026 dans le centre-ville de Pouancé.

Journée de l’Auguste

Le samedi 1er août 2026, la ville s’anime au rythme du spectacle vivant ! Trois compagnies investissent l’espace public pour une journée festive, entre cirque, humour et poésie. .

Pouancé Centre-ville Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19

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English :

Journée de l’Auguste on Saturday August 1, 2026 in downtown Pouancé.

L’événement Journée de l’Auguste Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Anjou bleu