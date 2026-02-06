Journée de l’Auguste Pouancé Pouancé Ombrée d’Anjou
Journée de l’Auguste Pouancé Pouancé Ombrée d’Anjou samedi 1 août 2026.
Ombrée d’Anjou
Journée de l’Auguste Pouancé
Pouancé Centre-ville Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Journée de l’Auguste le samedi 1er août 2026 dans le centre-ville de Pouancé.
Journée de l’Auguste
Le samedi 1er août 2026, la ville s’anime au rythme du spectacle vivant ! Trois compagnies investissent l’espace public pour une journée festive, entre cirque, humour et poésie. .
Pouancé Centre-ville Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19
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English :
Journée de l’Auguste on Saturday August 1, 2026 in downtown Pouancé.
L’événement Journée de l’Auguste Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Anjou bleu
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