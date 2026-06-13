Les P’tites Pépites Premiers hameçons, grands frissons Combrée Ombrée d’Anjou
Les P’tites Pépites Premiers hameçons, grands frissons Combrée Ombrée d’Anjou jeudi 30 juillet 2026.
Ombrée d’Anjou
Les P’tites Pépites Premiers hameçons, grands frissons Combrée
Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Initiation à la pêche au coup, à Combrée.
La pêche au coup est la manière la plus simple et la plus adaptée pour découvrir la pêche. Vous tenterez d’attraper gardon, rotengle, ablette ou brème à l’aide d’une canne télescopique et d’une ligne de pêche.
En présence d’un animateur de la Fédération de Pêche 49, vous pourrez prendre plaisir à tester la pêche au coup avec des conseils avisés !
Adultes et enfants à partir de 6 ans
Tout le matériel est fourni
Carte de pêche offerte pour les enfants de moins de 12 ans
Droit de pêche inclus pour les + 12 ans et les adultes si absence de carte de pêche
Nombre de places limité
Jeudi 30 juillet à 14h30
Durée 2h30
Gratuit
Réservation obligatoire (attention jauge limitée). .
Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com
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English :
As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, introduction to spearfishing at Combrée.
L’événement Les P’tites Pépites Premiers hameçons, grands frissons Combrée Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu
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