Ombrée d’Anjou

Les P’tites Pépites Premiers hameçons, grands frissons Combrée

Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Initiation à la pêche au coup, à Combrée.

La pêche au coup est la manière la plus simple et la plus adaptée pour découvrir la pêche. Vous tenterez d’attraper gardon, rotengle, ablette ou brème à l’aide d’une canne télescopique et d’une ligne de pêche.

En présence d’un animateur de la Fédération de Pêche 49, vous pourrez prendre plaisir à tester la pêche au coup avec des conseils avisés !

Adultes et enfants à partir de 6 ans

Tout le matériel est fourni

Carte de pêche offerte pour les enfants de moins de 12 ans

Droit de pêche inclus pour les + 12 ans et les adultes si absence de carte de pêche

Nombre de places limité

Jeudi 30 juillet à 14h30

Durée 2h30

Gratuit

Réservation obligatoire (attention jauge limitée). .

Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, introduction to spearfishing at Combrée.

L’événement Les P’tites Pépites Premiers hameçons, grands frissons Combrée Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu