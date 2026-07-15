Ombrée Soleil L’île de Robinson Pouancé Promenade jardinée Ombrée d’Anjou

Informations pratiques

Ombrée d’Anjou

Ombrée Soleil L’île de Robinson Pouancé

Promenade jardinée Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 15:00:00

fin : 2026-07-30 16:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Animation proposée dans le cadre du dipositif pédagogique Consommation responsable par GRAINE Pays de la Loire le jeudi 30 juillet 2026.

Pour sa 9ème édition, le programme Ombrée Soleil sera une nouvelle fois varié aussi bien pour les petits que pour les grands ! Animations sportives bol d’oxygène , animations culturelles bain de lecture , spectacles, visites, baignades… Un beau programme pour profiter de l’été à Ombrée d’Anjou !

Animations sportives et culturelles gratuites proposées par la commune d’Ombrée d’Anjou.

Robinson Crusoë vient de s’échouer sur une île déserte. Comment peut-il s’en sortir seul ? Il s’agit pour les enfants de simuler son mode de vie et de proposer des solutions pour que le naufragé puisse boire, manger, se loger, se chauffer… Et quelle sera l’empreinte écologique sur l’île ?Aurait-il pu consommer autrement ?

Dès 9ans

Inscription obligatoire 16 places.

Gratuit .

Promenade jardinée Pouancé Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19 info@ombreedanjou.fr

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English :

Event organized as part of the Responsible Consumption educational program by GRAINE Pays de la Loire on Thursday, July 30, 2026.

L’événement Ombrée Soleil L’île de Robinson Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Anjou bleu