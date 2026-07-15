Ombrée Soleil Tennis ballon Pouancé Pré de la Fuye Ombrée d’Anjou

Informations pratiques

Ombrée d’Anjou

Ombrée Soleil Tennis ballon Pouancé

Pré de la Fuye Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:30:00

fin : 2026-07-30 12:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Activité tennis ballon proposée au plan d’eau de Combrée, le 30 Juillet 2026.

Pour sa 9ème édition, le programme Ombrée Soleil sera une nouvelle fois varié aussi bien pour les petits que pour les grands ! Animations sportives bol d’oxygène , animations culturelles bain de lecture , spectacles, visites, baignades… Un beau programme pour profiter de l’été à Ombrée d’Anjou !

Animations sportives gratuites proposées par la commune d’Ombrée d’Anjou dès 5 ans.

Jeu de tennis avec un ballon.

Prévoir une bouteille d’eau.

Activité déplacée à la salle des sports (rue du Maine) si canicule

Gratuit .

Pré de la Fuye Pouancé Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19 info@ombreedanjou.fr

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English :

Tennis ballon activity scheduled for July 30, 2026, at the Combrée lake.

L’événement Ombrée Soleil Tennis ballon Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Anjou bleu