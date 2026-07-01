Ombrée Soleil Fitness Combrée Plan d’eau de Combrée Ombrée d’Anjou

Informations pratiques

Ombrée d’Anjou

Ombrée Soleil Fitness Combrée

Plan d’eau de Combrée Combrée Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 09:30:00

fin : 2026-07-23 10:15:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Activité fitness proposée au plan d’eau de Combrée, les 9, 16, 23 et 30 Juillet 2026.

Pour sa 9ème édition, le programme Ombrée Soleil sera une nouvelle fois varié aussi bien pour les petits que pour les grands ! Animations sportives bol d’oxygène , animations culturelles bain de lecture , spectacles, visites, baignades… Un beau programme pour profiter de l’été à Ombrée d’Anjou !

Animations sportives gratuites proposées par la commune d’Ombrée d’Anjou.

Prévoir un tapis de gym ou une serviette, et une bouteille d’eau.

Activité à destination des adultes et des seniors (à partir de 18 ans)

Gratuit .

Plan d’eau de Combrée Combrée Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19 info@ombreedanjou.fr

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English :

Fitness activities offered at the Combrée lake on July 9, 16, 23, and 30, 2026.

L’événement Ombrée Soleil Fitness Combrée Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Anjou bleu