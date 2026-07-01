Ombrée Soleil Fitness Pouancé Étang St Aubin Ombrée d’Anjou

Informations pratiques

Ombrée d’Anjou

Ombrée Soleil Fitness Pouancé

Étang St Aubin Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 09:30:00

fin : 2026-07-23 10:15:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Activité fitness proposée à l’étang St Aubin, les 9, 16, 23 et 30 Juillet 2026.

Pour sa 9ème édition, le programme Ombrée Soleil sera une nouvelle fois varié aussi bien pour les petits que pour les grands ! Animations sportives bol d’oxygène , animations culturelles bain de lecture , spectacles, visites, baignades… Un beau programme pour profiter de l’été à Ombrée d’Anjou !

Animations sportives gratuites proposées par la commune d’Ombrée d’Anjou.

Prévoir un tapis de gym ou une serviette, et une bouteille d’eau.

Activité à destination des adultes et des seniors (à partir de 18 ans)

Gratuit .

Étang St Aubin Pouancé Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19 info@ombreedanjou.fr

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English :

Fitness activities offered at St. Aubin Pond on July 9, 16, 23, and 30, 2026.

L’événement Ombrée Soleil Fitness Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Anjou bleu