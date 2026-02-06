Feu d’artifice du 14 Juillet Pouancé (Ombrée d’Anjou) Pouancé Ombrée d’Anjou

Ombrée d’Anjou

Feu d’artifice du 14 Juillet Pouancé (Ombrée d’Anjou)

Pouancé Etang de la Fuye Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 23:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

La fête nationale est prévue le mardi 14 juillet 2026 à 23h, à Pouancé.

La fête nationale est prévue le mardi 14 juillet 2026 à 23h, à Pouancé au Pré de la Fuye. .

Pouancé Etang de la Fuye Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 41 08

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English :

The national holiday is scheduled for Tuesday, July 14, 2026 at 11pm in Pouancé.

L’événement Feu d’artifice du 14 Juillet Pouancé (Ombrée d’Anjou) Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Anjou bleu