Les Rendez-vous Nature en Anjou Les petites bêtes de l’eau Anjou Sport Nature Ombrée d’Anjou
Les Rendez-vous Nature en Anjou Les petites bêtes de l’eau Anjou Sport Nature Ombrée d’Anjou mercredi 15 juillet 2026.
Ombrée d’Anjou
Les Rendez-vous Nature en Anjou Les petites bêtes de l’eau
Anjou Sport Nature 23 rue des Étangs Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 15:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Munis d’épuisettes, partez à la découverte des petites créatures aquatiques qui peuplent l’Espace Naturel Sensible de l’étang de Saint-Aubin à Pouancé, le mercredi 15 juillet 2025 à 14h.
Cette animation permet d’apprendre à identifier les insectes et animaux des eaux douces tout en sensibilisant à la protection des milieux aquatiques. .
Anjou Sport Nature 23 rue des Étangs Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 14 32 contact@anjousportnature.com
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English :
Equipped with landing nets, discover the small aquatic creatures that inhabit the sensitive natural area of the Etang de Saint-Aubin in Pouancé, on Wednesday July 15, 2025 at 2pm.
L’événement Les Rendez-vous Nature en Anjou Les petites bêtes de l’eau Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Anjou bleu
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