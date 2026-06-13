Les P’tites Pépites Dans les secrets de la forteresse Pouancé Pouancé Ombrée d’Anjou mercredi 15 juillet 2026.

Ombrée d’Anjou

Les P’tites Pépites Dans les secrets de la forteresse Pouancé

Pouancé Enclos du Vieux château Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Visite guidée du château médiéval de Pouancé.

Dressé sur son épreron schisteux, le château de Pouancé domine depuis près de dix siècles la vallée de la Verzée, la cité médiévale et l’étang qui enserre les remparts.

Lors d’une visite guidée, vous explorerez les vestiges de cette place forte médiévale et laissez-vous transporter au cœur de son histoire.

Une petite gourmandise digne de l’époque vous attend en fin de visite !

Le mercredi 15 juillet à 10h30

Durée 1h15

3€ personne Gratuit pour les enfants de 4 à 11 ans

À partir de 6 ans .

Pouancé Enclos du Vieux château Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

As part of the P’tites P%E9pites events organized by the Anjou Bleu Tourist Office, a guided tour of the medieval castle of Pouancé.

L’événement Les P’tites Pépites Dans les secrets de la forteresse Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu