Ombrée d’Anjou

Les P’tites Pépites Surprenantes doses d’énergie ! Noëllet

La Foie Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-25

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Visite guidée d’une ferme de spiruline, à Noëllet.

Découvrir une ferme de spiruline en Anjou bleu ?

Cap sur la découverte de la ferme My Spiruline qui cultive cette microalgue. Jérôme Guerrand,

biochimiste et agronome de formation spécialisé en protection des cultures et création variétale de plantes cultivées vous présentera son métier, la culture de cette algue planctonique. Après une visite des bassins de culture, vous comprendrez l’importance de cette plante, en connaitrez ces vertus et comment elle peut se consommer.

Vendredi 10 juillet à 10h et mardi 25 août à 10h

Durée 1h15

2€ participant

Réservation obligatoire (attention jauge limitée). .

La Foie Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, guided tour of a spirulina farm in Noëllet.

L’événement Les P’tites Pépites Surprenantes doses d’énergie ! Noëllet Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu